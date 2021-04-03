Юрий Куклачев: Люди привыкли жить без совести

Во время своих представлений в обновленном формате дрессировщик Юрий Куклачев дает родителям советы по воспитанию детей. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам народный артист.

По его словам, новые выступления с участием усатых и хвостатых актеров пользуются большой популярностью у публики, соскучившейся за время пандемии по увлекательным шоу.

«Для детей и родителей я провожу путешествие в страну кошек. Мы заводим ребят в хрустальный замок. Они там играют фонариками с питомцами. Я рассчитывал уложиться в 45 минут, а получается по два часа. Думал, что люди уйдут. Нет! Публика не хочет расходиться!» — рассказал дрессировщик.

Юрий Куклачев сообщил, что выступления позволяют ему не только порадовать публику, но и пообщаться с гостями о самом важном.

«Я беседую с родителями, призываю создавать не потребителей, а гениев. Даю упражнения по системе Станиславского, которая легла в основу моей книги «Духовная кулинария», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он раскрыл одну из главных идей своего общения с родителями по поводу правильного воспитания подрастающего поколения.

«Человек должен пересмотреть свой взгляд на жизнь. Творец дал нам такой инструмент, навигатор, который подсказывает, как идти по жизни. Но мы не умеем им пользоваться. Суета уводит нас в сторону. Обманул, проявил лицемерие и вот уже где-то что-то поимел. А этот навигатор не дает тебе покоя, царапает. Это наша совесть. Однако очень многие просто игнорируют ее. Люди привыкли жить без совести», — подытожил народный артист.

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