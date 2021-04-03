Диетолог Королева назвала опасность позднего завтрака

В первый прием пищи организм получает питательные вещества и энергию на весь день, именно поэтому завтрак должен быть питательным. Диетолог Маргарита Королева рассказала в комментарии ФАН, почему важно завтракать в первый час после пробуждения.

«Завтрак — это энергия, которую организм получает в начале дня. Получить ее он должен в первый час после пробуждения, потому что именно завтрак запускает метаболизм», — объяснила специалист.

Королева предупредила, что поздний завтрак может привести к замедлению метаболизма и накоплению лишних килограммов.

«Отсроченный завтрак — это обман организма: он настроен на получение энергии, но ему ее не дали. Метаболизм, который лучше всего утром, начинает снижаться, организм старается экономить энергию. У людей с избыточной массой тела отсроченный завтрак ведет к тому, что в очередной прием пищи организм на 28–32% больше откладывает энергии про запас. Если человек не завтракает своевременно, организм начинает накапливать лишние килограммы, даже если все приемы пищи в течение дня будут полезны», — рассказала эксперт.

Диетолог добавила, что на первый прием пищи должно приходиться около 25% суточной энергии. Завтрак должен быть питательным, однако именно в первой половине дня можно побаловать себя лакомствами.

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