Депутат Рады рассказал об открытии уголовного дела против Медведчука

Киев, 3 апреля. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене против председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и (депутата Рады Тараса. — Прим. ред.) Козака», — написал он.

Гончаренко пояснил, что он подал заявление в Генпрокуратуру Украины из-за интервью Медведчука на «RT Россия», а также действий Тараса Козака, которые якобы попадают под ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена».

СБ Украины в начале февраля начала проверку в отношении украинской журналистки Алены Березовской после ее интервью с Медведчуком. В нем украинский оппозиционер говорил о намерении инициировать импичмент действующего президента Незалежной Владимира Зеленского. Позже украинский лидер ввел против главы ОПЗЖ и его супруги Оксаны Марченко пакет ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Медведчук заявил о неготовности покидать Украину из-за санкций.