Президент Ирана сообщил о наступлении четвертой волны коронавируса в стране

Тегеран, 3 апреля. Четвертая волна коронавирусной инфекции зафиксирована на территории двух провинций Ирана, объявил президент страны Хасан Роухани.

Заболеваемость СOVID-19 может вырасти и в других регионах исламской республики в том случае, если не будут соблюдаться необходимые меры предосторожности. Сказал Роухани, комментируя эпидемиологическую обстановку в стране.

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна», — сказал президент Ирана не уточняя, о каких именно регионах идет речь.

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией регистрируется в Иране на протяжении последних дней. Так, 1 апреля в государстве было зафиксировано более 11 тыс. новых заболевший. Показатель впервые достиг такой отметки с декабря.

В конце февраля этого года власти Ирана одобрили применение в стране китайской вакцины против коронавируса Sinopharm. Информацию об этом предоставил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.