Барнаульский суд на два месяца арестовал задержанного ФСБ националиста

Барнаул, 3 апреля. Задержанного в региональной столице националиста, планировавшего взорвать мечеть, по решению суда арестовали на два месяца. Злоумышленник получил указания от украинского куратора.

Молодой человек 2000-го года рождения обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Известно, что юноша действовал по указам членов украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». «ЭНО» было создано для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении террористических актов.

Ранее сотрудники силовых структур Алтайского края задержали сторонника украинских националистов, который готовил акции «прямого действия» против мигрантов, сообщал ФАН.