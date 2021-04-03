Популярный енот из Кузбасса принял участие в рейде по дорожной безопасности

Кемерово, 3 апреля. Живущий в Кемерово енот Тема помог полицейским рассказать детям о правилах безопасности на дороге.

В первый день новой учебной четверти Тема вместе с полицейскими провел рейд по безопасности детей на дорогах. Такую информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Вместе с полицейскими в мероприятии приняли участие активисты из школы №74, которые подготовили еноту специальный светоотражающий жилет.

«Вместе с полицейскими они вышли на профилактический рейд, который посвящен детской безопасности на дорогах. В мероприятии также приняла участие блогер Елена Троскина и ее знаменитый питомец Тема, один из самых популярных енотов в России», — сказано в сообщении.

Перед въездом в областной центр сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие машины и вместе с Темой напоминали водителям о том, что после завершения каникул на дорогах города стало больше детей. Хозяйка енота, в свою очередь, рассказала школьникам о правилах ухода за необычным хищником.

Не так давно стало известно, что спасенного в Домодедово енота Делика перевели в уличный вольер и даже нашли ему подружку. Работники зверинца также рассказали, что существенно расширили рацион питания хищника. Если раньше он питался только виноградом и яйцами, то теперь начал есть творог, мясо и фрукты.