Брюссель, 3 апреля. НАТО объявляет о начале операции Svinosotnya «для украинских друзей», говорится в сообщении на одном из сайтов Североатлантического альянса.

Ресурс учебного центра НАТО на военно-морской базе Суда-Бэй (остров Крит) сообщил о начале спецоперации против Киева. В публикации указано, что Svinosotnya была начата из-за агрессивных действий Украины относительно России. Целью операции названа защита мира от зла. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому принесены извинения, однако указываются, что это государство должно быть уничтожено. Об этом пишет «ПолитРоссия».

«Боже, храни Америку и Россию!» — говорится в конце сообщения.

Наиболее вероятным является то, что сайт одной из подструктур Альянса был взломан хакерами. Не исключено, что взлом произошел в преддверии военных учений НАТО и Украины Defender Europe 2021.

Данный инцидент является не первым случаем со взломом сайтов НАТО. В 2019 году под удар попал ресурс корпуса быстрого развертывания сил Североатлантического альянса в Италии. Подразделения корпуса были переименованы, и изменена биография генерал-лейтенанта Роберто Перретти.

В СМИ ранее сообщалось о том, что учения Defender Europe 2021 станут репетицией войны с Россией.