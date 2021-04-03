Куклачев верит, что молитвы и целебная вода помогли ему побороть коронавирус

Москва, 3 апреля. Известный артист, дрессировщик и основатель «Театра кошек» Юрий Куклачев признался, что использовал нетрадиционные методы лечения в борьбе с коронавирусом.

В ноябре прошлого года Куклачев заразился коронавирусом. В свой 71-й год дрессировщик тяжело перенес заболевание. Врачи диагностировали ему 85% поражение легких. По словам артиста, врачи назначали антибиотики, разные процедуры, однако болезнь не отступала.

«Я чувствовал, что организм уходил. У меня температура была 35,2. Как выживать?» — вспоминает Куклачев.

Тогда дрессировщик понял, что нужно спасать себя самому. Он начал активно применять систему под названием «Духовная кулинария». Как заверяет артист, даже сама мысль о выздоровлении или эффективном лечении может поднять на ноги.

«В общем, благодаря самовнушению, самонастрою и молитве я выжил. Как только усилил работу по этим направлениям, сразу пошел на поправку. Сейчас я хочу сдать анализы, посмотреть, какие у меня антитела», — рассказал Куклачев в интервью «Собеседнику».

После выписки из больницы дрессировщик понимал, что пройдет немало времени прежде чем его организм полностью восстановится. Набираться сил он отправился в небольшой поселок Мацеста недалеко от Сочи. Именно там, по словам Куклачева, можно найти источники с целебной водой.

«Если все правильно делать, она дает такой стимул! У меня сразу появились силы, поднялся иммунитет. А то ведь я даже не мог до моря дойти – задыхался», — признался артист.

Недавно Юрий Куклачев и его коллега Эдгард Запашный высказались о возможности вакцинации животных от коронавируса нового типа. Артисты театра Куклачева сделают прививки в случае, если они станут обязательными в России.