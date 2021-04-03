Москва, 3 апреля. Сенатор от Крыма и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал главной угрозой для украинцев киевские власти и НАТО.

Так сенатор от Крымского региона отреагировал на недавнее заявление украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Тот сообщил, что украинские войска проведут учения с НАТО и сосредоточат свое особое внимание на Балканах и Крыме. Цеков с сожалением отметил, что киевские власти не понимают, что западные партнеры на самом деле планируют использовать их страну в своих целях.

«Для НАТО Украина — бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывала и поддерживала войны во многих странах мира. НАТО — это агрессор, а не защитник», — поделился с РИА Новости Цеков.

По его словам, врагом украинских граждан является не Москва, а киевская власть, при попустительстве которой страна впала в смуту и хаос. А «киевским военспецам», вроде Арестовича, сенатор советовал умерить пыл и задуматься о том, что за слова и поступки потом придется ответить, когда «западные друзья» бросят Украину разбираться самостоятельно.

Министр обороны Украины Андрей Таран уверил украинцев, что Пентагон обещал Киеву поддержку «в случае российской агрессии». Как указывает сайт 360tv.ru, об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет тем временем заявил прессе, что военные планы Киева и НАТО в отношении Крыма кончатся для них плачевно.