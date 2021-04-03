Топ-5 фантастических операций, которые заставят поверить в чудо

ФАН рассказывает о пяти самых удивительных и необычных операциях в мировой хирургической практике.

Сложная операция на сердце во время крупного пожара

Невероятный подвиг совершили 2 апреля шесть хирургов кардиоцентра в Благовещенске, на протяжении нескольких часов проводившие пациенту сложнейшую операцию на сердце в экстремальных условиях, где в борьбе за жизнь была дорога каждая секунда. Во время операции в кардиоцентре вспыхнул пожар, языки пламени которого распространялись на территории здания с молниеносной скоростью. Пока верхний этаж горел, в медцентре проходила спасательная операция: пожарные эвакуировали пациентов, медицинский персонал и дорогостоящее оборудование.

Единственная бригада хирургов была словно отрезана от остального мира. В минуты ЧП на хирургическом столе находился нетранспортабельный мужчина, операция на открытое сердце которого находилась в самом разгаре. Прерывать хирургическое вмешательство, по словам врачей, было нельзя: это бы стоило жизни человека. Охваченное огнем здание было полностью обесточено, но к окну операционной удалось проложить электрический кабель. Специалисты медцентра делали все, чтобы работа приборов жизнеобеспечения, переведенных на аварийное энергоснабжение, не прерывалась ни на секунду. На протяжении всей операции кардиохирургам помогали сотрудники МЧС. При поступлении дыма к операционной пожарные установили дополнительные электровентиляторы, чтобы обеспечить вентиляцию второго этажа и помещений операционных. В течение пары часов пожарные строго следили, чтобы дым и огонь не проникали в блок, а хирурги тем временем с вынужденным ускорением, но хладнокровно оперировали пациента. Врачи-герои объяснили, что во врем операции сердце оперируемого было медикаментозно остановлено, поэтому времени обдумывать ситуацию просто не было. После операции хирурги признавались, что самым критическим моментом было мощное течение воды в соседних операционных: врачи находились, как они говорили, на «сухом островке» с еще «относительно чистым воздухом».

Операция была завершена успешно, а пациента сразу транспортировали в Амурскую клиническую больницу. Эвакуация проходила тоже в экстремальных условиях: промокшие насквозь врачи передвигались в кромешной темноте и опасались обрушения потолка и стен.

Операция на себе в Антарктиде

Советскому и российскому врачу-хирургу Леониду Рогозову во время шестой советской антарктической экспедиции в 1961 году из-за воспаления аппендикса пришлось провести операцию самому себе.

В Антарктиде Рогозов был единственным врачом на тысячи километров вокруг, а транспортировать мужчину из-за плохих погодных условий и отсутствия самолета не представлялось возможным. Находясь в безвыходной ситуации, Рогозов решился на самостоятельную операцию. Ассистировали ему не имеющие с медициной ничего общего механик Зиновий Теплинский и метеоролог Александр Артемьев: один из мужчин держал зеркало, другой — подавал больному необходимые для операции инструменты. Позже Рогозов, резавший себя голыми руками на ощупь в сознании, рассказывал, что в тот момент он «не позволял себе думать ни о чем, кроме дела». Врач отмечал, что сначала был испуган, но затем смог «автоматически переключиться в режим оперирования и не замечать ничего вокруг».

Операция в холодной и заснеженной Антарктиде продолжалась 1 час 45 минут. После удаления внутреннего органа Леонид Иванович принял снотворное и крепко уснул. Восстановившись, он продолжил работу на Новолазаревской арктической станции. За операцию стойкого героя наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Спасли руку, пришив ее к ноге

В 2010 году в китайском городке школьницу Мин Ли рано утром переехал трактор, который практически полностью оторвал девочке левую руку. Плечевой сустав и рука были настолько повреждены, что пришить истерзанную часть тела было невозможно. Школьница навсегда бы осталось инвалидом, если бы не китайские врачи, решившиеся на рискованный и инновационный метод лечения. Хирурги ампутировали часть поврежденной руки и пришили ее к ноге пострадавшей, чтобы та начала постепенно регенерировать. Чудо случилось! Врачи из Китая невероятным образом вылечили поврежденный сустав и спустя три месяца после заживления плеча пришили руку обратно. Процесс заживления прошел успешно, а к девочке вернулась ее родная рука практически в первозданном виде.

Мисс Чудо с черепом в животе

Американка Джейми Хилтон, выигравшая конкурс «Миссис Айдахо» и принявшая участие в главном турнире «Миссис Америка», шесть недель прожила с собственным черепом в животе. На такую авантюру пошли американские медики, чтобы спасти жизнь и здоровье женщины. До хирургического вмешательства Хилтон и ее муж отправились на рыбалку, где, обрадовавшись первому улову, девушка упала с высоты трех метров и ударилась головой о камни. Вертолет доставил пострадавшую в ближайший медицинский центр, там Джейми диагностировали сильный отек мозга, который упирался в свод черепа.

Пациентка в любое время могла скончаться, но ей несказанно повезло с нейрохирургом. Опытнейший специалист Тед Шварц, не имевший времени на раздумывания, предложил провести сложнейшую уникальную операцию, которая при удачном стечении обстоятельств вернула бы больную к нормальной жизни. Когда после наркоза Хилтон пришла в себя, она обнаружила отсутствие внушительной части черепа. Шварц удалил часть черепа, чтобы, по его словам, «выпустить мозг на свободу». Для сохранения ампутированной части черепа в стерильном и живом виде ее имплантировали в живот пациентки. 42 дня Хилтон жила с открытым мозгом, после чего часть костного каркаса вернули на законное место.

Самая долгая операция

Самая долгая операция всех времен и народов непрерывно продолжалась 96 часов — с 4 по 8 февраля 1951 года. В одном из госпиталей Чикаго 58-летней пациентке удаляли гигантскую кисту яичника. Кроме того, эта операция стала самой грандиозной и экстремальной липосакцией в истории. Женщина, вес которой составлял 277 кг, после уничтожения образования стала легче аж на 139 кг. Собственный вес пациентки в 138 кг оказался меньше веса кисты на 1 кг. Удаляли гигантскую опухоль осторожно, чтобы не повредить внутренние органы больной. В те годы медицинское оборудование еще было скудным, поэтому непонятно, каким образом женщине удалось выжить и выздороветь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Курском онкологическом центре провели уникальную операцию по удалению опухоли молочной железы с одновременной реконструкцией груди. Врачи предупредили женщину, что раньше такую процедуру не делали.