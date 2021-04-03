Мишустин одобрил выделение средств на модернизацию Курчатовского синхротрона

Москва, 3 апреля. Правительство РФ направит на модернизацию Курчатовского синхротрона 13 млрд рублей, следует из сообщения кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Перечень проектных работ планируется завершить в текущем году, ввод обновленной установки в эксплуатацию ожидается в 2025 году. За это время произойдет полная замена узлов и систем ускорительно-накопительного комплекса.

Результатом перевооружения должно стать создание синхротрона третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому станет возможным проведение более длительных экспериментов.

«Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения — уникальная научная установка класса «мегасайенс», — передает РИА Новости.

Ее преобразование поможет получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне.

Мишустин ранее утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны России на период до 2024 года. Документ включает в себя две подпрограммы — по социально-экономическому положению и привлечению инвесторов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркивал, что нужно готовиться к проектированию крупных, уникальных объектов с применением технологий информационного моделирования. Необходимо способствовать распространению и применению этих технологий в коммерческом строительстве, приводит его слова INFOX.