Ливан вылечит Ирак и возьмёт нефтью

Бейрут, 3 апреля. Министр здравоохранения временного правительства Ливана Хамад Хасан и его иракский коллега Хасан ат-Тамими подписали в Бейруте рамочное соглашение по поставкам в Ливан иракской нефти в обмен на медицинские и больничные услуги. Когда соглашение вступит в силу, Ливан получит 500 тыс. тонн (3,5 млн баррелей) нефти, то есть шестую часть потребностей страны, сообщил новостному агентству NNA министр энергетики Ливана Раймон Гажр.

Другая сторона, как сообщает Национальное информационное агентство Ливана, предоставит ливанских экспертов и специализированные медицинские бригады для управления новыми медучреждениями и «медицинскими городами» в Ираке, сильнее других арабских стран пострадавшем от пандемии коронавируса. Договорились и о сотрудничестве в области подготовки персонала, что поможет Ираку преодолеть многолетнюю нехватку медицинских работников.

Ливан в настоящее время переживает острый политический и экономический кризис, в результате чего в стране возникли проблемы с поставками энергоносителей. В конце марта Палата представителей одобрила ссуду на покупку топлива, необходимого для выработки электроэнергии. На фоне кризиса сотни врачей, большинство из которых получили образование в Европе и США, покинули страну, и сделка с Ираком может помочь Ливану оставить ценные кадры, сохранив статус «госпиталя арабского мира».