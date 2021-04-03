Обнаружено источаемое Ураном рентгеновское излучение

Вашингтон, 3 апреля. Первые рентгеновские лучи, которые испускает планета Уран, зарегистрировали американские ученые из NASA.

Астрономы использовали данные наблюдений, сделанных при помощи телескопа Chandra в 2002 и 2017 годах. Информация об уникальном открытии опубликована в профильном издании JGR Space Physics.

Уран активно изучается учеными со всего мира. В основном специалисты полагаются на данные, которые предоставляет «Вояджер-2». Он является единственным космическим кораблем, который когда-либо пролетал мимо ледяной планеты-гиганта.

Уран считается астрономами самой необычной планетой в Солнечной системе. Он получил такой статус после ряда открытий, сделанных исследователями. Например, им удалось выяснить, что планета ретроградно вращается вокруг собственной оси.