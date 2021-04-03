Юрий Куклачев рассказал, что помогло ему победить коронавирус

Дыхательные упражнения по методу Константина Бутейко и настрои по системе Георгия Сытина помогли дрессировщику Юрию Куклачеву победить протекавшее в тяжелой форме заболевание коронавирусом. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам народный артист.

По его словам, тяжелое испытание помогло ему на деле применить знания, которые он собирал долгие годы.

«Для работы над своей книгой «Духовная кулинария» мне понадобилось изучать квантовую физику, работы Павлова, Сеченова, а когда заболел, понял, что есть возможность проверить все, что я написал, и начал активно работать по своей программе. Она оказалась очень продуктивна», — сообщил дрессировщик.

Юрий Куклачев раскрыл детали разработанной им методики, которая позволила ему выздороветь.

«Когда человек заболевает и одной ногой стоит в могиле, то таблетка не поможет. Здесь нужно подключить все резервы. Первое — дыхание по Бутейко. Я с ним 30 лет дружил. Второе — настрои Сытина. Очень мощные. Я их проверил. Какие там таблетки! Настрои Сытина ох как мощно воздействуют на каждую клетку. Очень важны также воображение и молитва», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он отметил, что человечество еще слишком мало знает о себе и, к сожалению, не стремится заполнять этот пробел.

«Мы привыкли жить ограниченно. Знаем только то, что видим: колбаса, банан, таблетка, клизма. Мы забываем, что внутри нас — большая жизнь. Это наше воображение, фантазии, видение, образное мышление, воля, дух! Все это существует, хоть и нельзя потрогать руками. Даже наука до конца не может все это объяснить. Только сейчас ученые приблизились к познанию мозга. Квантовая наука дала им такую возможность», — подытожил народный артист.

Ранее Юрий Куклачев предложил учредить новый праздник для мужчин в России.