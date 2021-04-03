Астронавты NASA опубликовали фото таинственного голубого камня с Марса

Вашингтон, 3 апреля. Ровер Perseverance нашел на Марсе таинственный голубой камень. Астронавты NASA опубликовали фото необычной находки в своем Twitter-аккаунте.

Марсоход Perseverance прибыл на красную планету в поисках признаков инопланетной жизни. Команда NASA не смогла оставить без внимания необычную голубую породу. Специалисты попытались разбить ее лазером, от чего на камне остались отметины.

Сине-зеленый камень на поверхности Марса показался специалистам очень необычной находкой. Астрономы признались, что такая порода им еще неизвестна. По предварительной версии, камень может быть результатом эрозии местной породы. Астрономам предстоит внимательнее изучить находку с Красной планеты.

Первая поездка марсохода Perseverance по поверхности Красной планеты состоялась 6 марта 2021 года. По словам команды NASA, поездка прошло хорошо и они были очень счастливы оставить следы колес на Марсе.