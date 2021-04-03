Ученые создали живых роботов из стволовых клеток лягушек

Вашингтон, 3 апреля. Американские ученые из университетов Вермонта и Тафтса представили обновленную модель роботов Ксеноботов 2.0.

В своей разработке они использовали стволовые клетки лягушек. Новые Ксеноботы 2.0 отличаются улучшенными способностями. Они быстрее двигаются. Это стало возможным благодаря использованию мышц. К тому же ученые обратили внимание на наличие коллективного мышления у роботов.

Они могут исцелять себя и придерживаться более продолжительного жизненного цикла за счет эмбриональной энергии. В ходе эксперимента американские исследователи помещали микророботов в разные среды. Таким способом им удалось узнать, что Ксеноботы могут создавать новое тело.

Полученные из ткани 24-часового эмбриона африканской шпорцевой лягушки ксеноботы будут очищать океан от мусора. Они способны передвигаться в воде благодаря структурам, которые напоминают волоски. Такие «живые роботы» собираются в группы для выполнения определенных задач.