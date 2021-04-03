Спикер украинского парламента рассказал о возможном введении режима ЧП на фоне пандемии

Киев, 3 апреля. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не исключил введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

По его словам, сейчас в информационном пространстве вопрос о распространении инфекции отошел на второй план. Это привело к ухудшению показателей по заболеваемости. Не исключено, что может быть введен режим чрезвычайного положения.

Спикер украинского парламента добавил, что Верховная рада будет реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Однако это произойдет, когда кабмин предоставит предложение о введении режима ЧП, а президент Владимир Зеленский его подпишет.

Ранее Дмитрий Разумков опроверг слухи о создании собственной политической силы. Он добавил, что остается верен партии «Слуга народа».