Леонид Агутин перед премьерой «Каспия 24»: Хочется поддержать Настеньку Заворотнюк

Знаменитый российский певец и композитор Леонид Агутин заявил ФАН, что хочет поддержать известную отечественную актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как он чувствовал себя во время съемок сериала «Каспий 24», премьера которого состоится в субботу в вечернем эфире телеканала НТВ.

«Во-первых, хочу сказать, что я безумно счастлив тому, что этот проект, наконец, выходит, — признался Агутин. — Ибо песня «Паришь в облаках» довольно знаковая для меня, я ею горжусь. Мелодически, гармонически и поэтически мне бы очень хотелось, чтобы это произведение осталось в истории по-настоящему».

Главную роль в телесериале сыграла Анастасия Заворотнюк, которая продолжительное время героически борется с онкологическим заболеванием.

«Очень хочется поддержать Настеньку Заворотнюк, — отметил собеседник ФАН. — И я очень хотел, чтобы проект продюсера Игоря Угольникова, который всегда усиленно работает и всегда вдумчиво относится к фабуле, истории, к музыкальной составляющей своих кино- и телеработ, увидели зрители».

По словам заслуженного артиста России, он сам тоже присутствовал на съемочной площадке и даже участвует в заключительной сцене сериала.

«Правда, играю я там самого себя — на телевидение приходит Леонид Агутин, — пояснил певец. — В актерском плане для меня это не сильно сложно, но находиться там было, конечно, интересно. Я лично повидался с большим количеством замечательных артистов, имел счастье немножко пообщаться с ними и тоже поучаствовать тем самым в этом кино».

Восьмисерийный проект «Каспий 24» был снят режиссером Александром Франскевичем-Лайе еще в 2017 году. Главная героиня — Полина Королева в исполнении Анастасии Заворотнюк — выигрывает тендер на создание в Астрахани губернаторского телеканала.

На пути к осуществлению этой задачи она пытается решить множество проблем как в профессиональном плане, так и в личном. Премьера приурочена к юбилею актрисы — 3 апреля ей исполнилось 50 лет.

Также в сериале играют сам Франскевич-Лайе, Сергей Юшкевич, Дмитрий Астрахан, Александр Носик, Павел Харланчук, Людмила Свитова, Иван Жидков, Павел Делонг, Никита Зверев, Анатолий Котенёв и другие.

Леонид Агутин наряду с Сергеем Чекрыжовым и Анатолием Зубковым выступил композитором телепроекта, а также сыграл самого себя.

Пожелания Заворотнюк в связи с ее днем рождения высказала также актриса Ольга Прокофьева, снимавшаяся вместе с ней в пяти кинофильмах и телесериалах, включая «Мою прекрасную няню.

Ранее Агутин рассказал подробности о том, как в Гаване снимался фильм-концерт «Леонид Агутин. Cosmo Life».