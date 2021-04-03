Кабмин РФ одобрил участие россиян в судебных заседаниях с личного телефона

Москва, 3 апреля. Жителям России разрешили принимать участие в судебных заседаниях с помощью мобильного телефона. Кабмин РФ одобрил соответствующие поправки в закон.

Такое нововведение позволит контактировать с судебными органами в дистанционном формате. Кроме того, направить заявление или получить повестку в суд теперь можно будет через единый портал государственных услуг, говорится на сайте кабмина.

Поправка в закон даем жителям России возможность участвовать в судебных процессах с использованием мобильного телефона, планшета или другого гаджета. Корректировки коснутся процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства.