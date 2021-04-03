Андрей Сильнов о Евгении Загорулько: «Допинговый скандал принес ему сильные страдания»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Сильнов признался ФАН, что ушедший в субботу из жизни тренер Евгений Загорулько был для него очень близким человеком, который полностью отдавался любимому делу.

Триумфатор Игр в Пекине-2008 в секторе для прыжков в высоту в эксклюзивном интервью рассказал о методе тренера, воспитывавшего чужих детей, чтобы потом сделать из них чемпионов разных международных соревнований самого высокого уровня.

«Евгений Петрович говорил, что воспитывает и тренирует чужих детей, пока его дети были дома, — отметил Сильнов. — Он тренировал нас, всегда был с нами на сборах, потому что спорт был его жизнью. Он учил нас всему, начиная с того, как должна быть заправлена майка, чтобы ты выглядел опрятно, и заканчивая тем, что обувь всегда должна быть чистой. А о тренировочном процессе я уже и не говорю, потому что это была система».

По словам собеседника ФАН, лично ему не встречались другие такие люди, которые так серьезно относились бы к тренировочному процессу, отдыху, восстановлению и подготовке к состязаниям.

«У него все было разложено по полочкам, и он был очень педантичен в этом плане», — сказал бывший спортсмен.

Он также объяснил, что Загорулько вкладывал в воспитанников мысль, что тренировки и полная отдача своему делу очень важны, и эту идею его ученики могли понять просто по взгляду тренера.

«У него первым делом были самолеты, а все остальное — потом, поэтому Евгений Петрович ко всему относился щепетильно, трепетно и не позволял делать шаг в сторону, — подчеркнул Сильнов. — Он за это ругал, даже наказывал за проступки. И в то же время был очень жестким человеком в плане тренировок, работы».

Поэтому Загорулько всегда говорил, что, если хочешь быть сильным, ты должен работать, тренироваться и полностью отдавать себя, свидетельствует собеседник ФАН.

«Я понимал его, я все это видел, и мне не надо было даже ни о чем спрашивать», — признался он.

Также Сильнов заявил, что ситуация с отстранением тренера из-за нарушения антидопинговых правил другого его ученика — прыгуна в высоту Данила Лысенко — принесла Загорулько сильные страдания.

«Вот эта вся ситуация, которая произошла из-за его отстранения, привела к тому, что он сильно страдал, но все же он ушел непобежденным», — заключил Сильнов.

Ранее сообщалось, что Загорулько долго боролся с онкологическим заболеванием. Накануне его госпитализировали с коронавирусом. Знаменитый тренер скончался в больнице. Ему было 78 лет.

Среди подопечных Евгения Петровича такие титулованные легкоатлеты, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, как Геннадий Авдеенко, Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Елена Елесина, Анна Чичерова и многие другие.