Москва и Петербург договорились о запуске совместной инфосистемы для туристов

Москва, 3 апреля. Власти российской столицы и Петербурга запускают информационную систему для путешественников. Подробности рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

Совместная разработка двух российских городов призвана информировать туристов о событиях, происходящих там. К тому же запуск такой программы позволит простимулировать развитие детского и школьного туризма в пределах страны, считает Екатерина Проничева.

«Безусловно Москва и Санкт-Петербург находятся в постоянном тесном контакте. Наша основная задача — якорные события, которые происходят в жизни наших городов, сделать местами притяжения», — заявила Проничева, выступая на пресс-конференции, посвященной развитию туристической отрасли.

Москву номинировали на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Российская столица претендует на звание «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», а также «Лучшее направление в сфере делового туризма».