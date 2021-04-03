UTair планирует запустить рейс по маршруту Краснодар — Сочи — Анапа

Краснодар, 3 апреля. Власти Краснодарского края не исключают возможности объединения Краснодара, Сочи и Анапы авиасообщением. Рейсы может выполнять компания UTair.

Перелеты по маршруту Краснодар — Сочи — Анапа, как ожидается, сможет выполнить перевозчик UTair. Вопрос обсуждался в ходе совещания губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы компании Андрея Мартиросова. Решение является необходимым для обеспечения местных жителей возможностью комфортно перемещаться до курортных городов в летний сезон, сказал губернатор.

На данный момент жителям Кубани доступен только один рейс Краснодар — Сочи. Согласно ежегодной статистике, направление становится все более востребованным у россиян.

Жители России все больше обращают внимание на отечественные курорты в условиях пандемии коронавируса. Востребованными направлениями на лето этого года остаются Крым и Краснодарский край.