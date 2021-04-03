Неадекватный житель Кингисеппа угрожал взорвать «гранату» в магазине

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали агрессивного мужчину, пугавшего прохожих в Кингисеппе.

Информация о странном поведении мужчины поступила в диспетчерскую службу в дневное время. Нарушитель спокойствия горожан пришел к одному из магазинов с «гранатой» в руках и угрожал взорвать ее, сообщает региональное управление вневедомственной охраны.

Силовики оцепили место происшествия, перекрыли соседние улицы и вступили с мужчиной в переговоры. Когда злоумышленник потерял бдительность, его скрутили, а подозрительный предмет накрыли локализатором взрыва «Фонтан».

Взрывотехники после обследования выяснили, что это безвредный муляж ручной гранаты Ф-1. Правонарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, нашли крупный склад огнестрельного оружия и гранат, сообщал ФАН.