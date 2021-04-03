Кедми раскрыл, в чем подлодки ВМФ РФ превосходят американские аналоги

Москва, 3 апреля. Россия обладает передовыми технологиями подводного флота, которые в США только начали осваивать. Экс-разведчик Яков Кедми раскрыл главное преимущество субмарин ВМФ РФ.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в эфире YouTube-канала Iton-TV, что Соединенные Штаты только начали разработку технологий, которые в российских войсках уже активно применяют. Кедми отметил, что российские субмарины способны совершать всплытие из-подо льда и вести через его толщу ракетные стрельбы. Для американских подводных ракетоносцев подобный трюк кончился бы плачевно.

Кедми напомнил, что свои возможности субмарины уже показали на недавних учениях в Арктике, во время которых проломили лед и провели ракетные стрельбы. Здесь подлодки, по словам эксперта, всплыли неслучайно. Именно им поручено боевое дежурство у российских границ на севере.

«У них еще одна способность, которой в США еще не добились: российские ракеты, они могут стрелять через лед. Американцы только разрабатывают эту технологию», — цитирует Кедми «НьюИнформ».

Для американских субмарин всплытие во льдах пока представляет трудность. В 2018 году подлодка ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, на которых репетировали ядерный удар. Субмарина не смогла всплыть и вмерзла в лед.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН указал, что учения Северного флота в Арктике — это предостережение для Запада.

Видеозапись с учений в Арктике и всплытием подлодок ВМФ РФ оценили по всему миру. Сайт 360tv.ru указал, что ролик с учений стал главной новостью японского канала NHK.