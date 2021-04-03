Известный грузинский писатель Дочанашвили умер в 82 года от остановки сердца

Тбилиси, 3 апреля. Врачи одной из больниц города сообщили о смерти выдающегося деятеля литературы 82-летнего Гурама Дочанашвили.

Перед смертью он две недели пролежал в медучреждении. На фоне тяжелого заболевания у писателя остановилось сердце, но реаниматологи заставили его биться снова. Позднее была зафиксирована еще одна остановка, но усилия врачей оказались тщетны.

Известность Дочанашвили принесли сразу несколько произведений. Многие любители романов знают его творение «Я одарю тебя трижды». Кроме того, были популярны его рассказы «Там, за горой» и «Песня без слов».