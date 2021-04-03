Хорватия возобновила выдачу виз российским туристам

Загреб, 3 апреля. Власти Хорватии приняли решение о возобновлении оформления визовых документов для российских туристов.

Россияне могут сдавать документы для оформления туристической визы уже с 1 апреля. В данный момент въездные документы можно получить как в Москве, так и в региональных визовых центрах — Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами», — отметил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.

Также он выразил надежду на возобновление авиасообщения между странами. Этому будет способствовать как благоприятная эпидемиологическая обстановка в Хорватии, так и готовность принимать туристов из России. В данный момент российские туристы могут пересечь границу Хорватии только при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус, экспресс-теста на антигены или же со справкой о вакцинации или наличии антител.

Не так давно стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу полностью сформируется в России к лету. Несмотря на то, что россияне не очень активно участвуют в кампании по вакцинации, страна уже практически сформировала необходимый уровень защиты к этой инфекции, уверен основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.