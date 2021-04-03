Корабли Тихоокеанского флота отработали огневые задачи в Японском море

Москва, 3 апреля. Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в акватории Японского моря, говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

В маневрах принимал участие новейший тральщик ТОФ «Яков Беляев» и корвет «Совершенный». Экипажи боевых кораблей проводили отработку противовоздушной обороны. Из артиллерийских установок были нанесены удары по целям, сброшенных на парашюте.

С воздуха помощь оказывал противолодочный самолет Ил-38. Кроме поражения воздушных мишеней, был успешно уничтожен макет морской мины. В рамках стрельб корвет Приморской флотилии «Громкий» обстрелял из установки А-190 цели условного противника на берегу. Мишени имитировали технику и огневые точки.

Корабли ТОФ и Ил-38 ранее отработали поиск и уничтожение вражеской подлодки в Японском море.