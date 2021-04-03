Подросток из Черепаново подозревается в расправе над отчимом ударом кувалдой

Новосибирск, 3 апреля. Правоохранители задержали в городе Черепаново 15-летнего школьника. По предварительным данным, он убил отчима, устав от пьянства и издевательств.

Полгода назад в полицию обратилась горожанка и сообщила о пропаже супруга. Она заявила, что поругалась с мужем, и тот в нетрезвом виде ушел из дома и исчез. Никаких подозрений горожанка не вызывала, учитывая, что осталась с тремя детьми на руках.

Ее неоднократно вызвали в правоохранительные органы. Однажды она заявила, будто от мужа пришло смс-сообщение. Он якобы писал, что уехал в другой регион и попросил не искать его, сообщало «КП-Новосибирск». Именно этот факт вызвал серьезные сомнения у следствия.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина стал постепенно спиваться. Он постоянно придирался к неродной дочери, а пасынка сделал чуть ли не рабом. По словам матери, он гнобил подростка, даже когда тот работал, не пускал гулять и всячески оскорблял. В роковой день мужчина снова пришел пьяный и начал материться на женщину и школьника, а затем пошел спать. Мать утверждает, что не видела сам момент преступления. Она уверена, что ребенок морально не выдержал издевательств, взял кувалду и ударил ею отчима по голове. Мать и сын потом обмотали труп тряпками и спрятали.

В Вольске пасынок стал жертвой 38-летнего отчима. Труп пятилетнего ребенка был найден возле остановки, сообщал ФАН.