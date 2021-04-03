Уникальную операцию по удалению опухоли молочной железы провели в Курском онкоцентре

Курск, 3 апреля. Врачи Курского онкоцентра впервые провели сложную операцию по удалению опухоли молочной железы с одновременной реконструкцией груди.

Уплотнение молочной железы 30-летняя женщина обнаружила самостоятельно, затем пациентку направили в онкологический центр. Новообразование достигло двух с половиной сантиметров к тому моменту, когда хирурги предложили жительнице Курска провести операцию. Ее предупредили, что раньше такую процедуру не делали.

«Конечно, я сомневалась, но кто-то ж должен быть первым. А во-вторых, если б я этого не сделала, я вероятно потом об этом пожалела», — отметила пациентка.

Сначала женщине удалили молочную железу, после чего медики занялись восстановлением груди. Для этого использовались мягкие ткани с живота. Однако такой способ лечения не подойдет худым девушкам, предупредили онкологи. Пациентка отметила, что после операции чувствует себя прекрасно.

Современная медицина позволяет не только эффективно бороться с раком молочной железы, но и сохранить внешний вид груди. Такое онкологическое заболевание встречается среди женщин чаще всего.