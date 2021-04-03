Юлианна Караулова поделилась впечатлениями от выступления в шоу «Маска»

Москва, 3 апреля. Певица Юлианна Караулова в разговоре с телеведущим Вячеславом Макаровым призналась, что ее милый костюм Зайки в шоу «Маска» доставлял ее массу неудобств.

Недавно Караулова стала гостьей шоу «Маска, кто ты?», где вместе с ведущим нового сезона Вячеславом Макаровым посмотрела седьмой выпуск программы. Во время просмотра она вспомнила свое выступление в проекте. Она принимала участие в первом сезоне в качестве приглашенного гостя.

Певица выступила в шоу лишь один раз, а раскрыть свою личность должна была сразу после окончания номера. Организаторы предложили звезде два костюма на выбор. Она предпочла милую и очаровательную Зайку, о чем позже ей пришлось пожалеть.

«Очень неудобный. Я даже не буду подбирать слова. Потому что, во-первых, ничего не видно. Вообще ничего. У меня было видно через рот Зайки маленький клочок земли под ногами. То, что спереди ты вообще не видишь. И я очень боялась упасть со сцены», — рассказала Юлианна Караулова.

В костюме было очень жарко, поэтому в середине номера певица даже почувствовала себя нехорошо. Кроме того, на эту авантюру звезда согласилась в самый разгар пандемии коронавируса, поэтому ей пришлось обрабатывать костюм санитайзером.

Второй сезон «Маски» поражает не только яркими выступлениями участниками, но и скандалами, которые разгораются после каждого выпуска. Певица Азиза, которая вылетела из шоу, тяжело переживала свой уход из телепроекта. Звезде потребовалось много времени, чтобы восстановить силы.