Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Вашингтон, 3 апреля. Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и сгорел над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

По данным американских военных, российский спутник вошел в атмосферу Земли 1 апреля. Спутник полностью сгорел над южной частью Тихого океана. Стоит отметить, что спутник «Космос-2525» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» в марте 2018 года. О его назначении официально не сообщалось.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности корпорации осуществить 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса в течение года. Он также добавил, что в настоящее время госкорпорация готовит миссию на Венеру, которая будет связана с доставкой грунта на Землю.