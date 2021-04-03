Миротворцы ООН погибли при нападении боевиков в Мали

Бамако, 3 апреля. Почти одновременно в разных частях Мали боевики совершили две атаки. Нападению подверглись база вооруженных сил в центре страны и лагерь многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) на севере африканской республики.

Террористы сначала подвергли ракетному обстрелу позиции миротворцев. После этого около сотни боевиков на мотоциклах и пикапах попытались захватить лагерь ООН. Атаку удалось отбить лишь с привлечением сил французской военной авиации, которая находится в Мали в рамках операции «Бархан».

Бой с радикалами длился около трех часов. Жертвами нападения стали четыре миротворца, еще 20 получили ранения. Однако обороняющимся удалось уничтожить по меньшей мере 20 террористов.

Также под атакой оказалась база вооруженных сил Мали. Военнослужащие оказали ожесточенное сопротивление и вынудили боевиков отступить. В ходе боестолкновения погибли три солдата, пятнадцать ранены. Исламисты потеряли от пяти до десяти человек убитыми.

В контртеррористической операции в Мали участвуют и французские войска. Однако жертвами противостояния с боевиками часто становятся мирные жители. В январе этого года армия Франции нанесла авиаудар неподалеку от города Дуэнца. Погибли 22 участника свадебной церемонии. Но Париж утверждает, что атаковал радикалов и не признает своей вины в гибели гражданских лиц.