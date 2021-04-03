Михалков с бутылкой шампанского пошутил у Урганта про Гузееву

Москва, 3 апреля. Режиссер Никита Михалков и телеведущий Иван Ургант обменялись искрометными шутками про ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву.

Михалков стал гостем нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Общаясь с ведущим, который вышел на связь со студией по видео, режиссер пил шампанское. Это вызвало тревогу у его собеседника, и он в шутливой форме высказался о поведении знаменитости.

«Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», — заявил Ургант.

Режиссер не оставил комментарий ведущего без ответа.

«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить», — произнес он.

Михалков и Гузеева вместе снимались в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятом в 1984 году по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница». Зрителям настолько понравились экранные образы, что они вот уже много лет мечтают снова увидеть артистов в одном кадре.

Как рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, Рязанов жалел о своем решении взять Гузееву на роль в «Жестоком романсе». По его словам, режиссер даже называл ее «бездарностью».