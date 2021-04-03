Шестеро молдавских бизнесменов из мести изнасиловали депутата парламента

Кишинев, 3 апреля. Депутата парламента Молдавии изнасиловали шесть бизнесменов, «пострадавших» от его деяний во время правления Демократической партии. Председателем ДПМ был олигарх Плахотанюк.

Жуткие подробности расправы над парламентарием раскрыл председатель «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, видео опубликовано на YouTube. Ренато не стал вдаваться в подробности инцидента и не назвал имени пострадавшего.

«Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова», — рассказал Усатый.

Самый богатый и влиятельный человек в молдавии Владимир Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом в августе 2019 года. Его подозревают в выводе из России 37 млрд рублей, а также обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы.

США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщал ФАН.