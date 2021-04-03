Шестеро молдавских бизнесменов из мести изнасиловали депутата парламента

Кишинев, 3 апреля. Депутата парламента Молдавии изнасиловали шесть бизнесменов, «пострадавших» от его деяний во время правления Демократической партии. Председателем ДПМ был олигарх Плахотанюк.
Жуткие подробности расправы над парламентарием раскрыл председатель «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, видео опубликовано на YouTube. Ренато не стал вдаваться в подробности инцидента и не назвал имени пострадавшего.
Самый богатый и влиятельный человек в молдавии Владимир Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом в августе 2019 года. Его подозревают в выводе из России 37 млрд рублей, а также обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы.
США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщал ФАН.