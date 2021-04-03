Косачев призвал Россию не уподобляться националистам из Украины

Москва, 3 апреля. России стоит воздержаться от закрытия украинского культурного центра в столице. Такую позицию выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что российские власти должны предпринять ответные меры на украинские санкции против Россотрудничества, однако гуманитарные контакты между людьми не должны страдать.

«Не надо уподобляться доморощенным националистам», — отметил Константин Косачев.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел ограничения против филиала Россотрудничества в Киеве и десяти российских компаний. Санкции предполагают запрет на деятельность организации.