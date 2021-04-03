Алсу похвасталась стройной фигурой и ровным загаром на пляжных фото

Москва, 3 апреля. Певица, актриса и телеведущая Алсу похвасталась перед поклонниками серией пляжных фотографий, на которых позирует в коротких шортах.
Звезда опубликовала снимки на своей странице в социальной сети Instagram. В кадр попали пальмы, лазурная вода и песочный пляж. Алсу для фото нарядилась в темно-синий костюм, который подчеркнул достоинства ее фигуры.
Поклонники пришли в полный восторг от публикации исполнительницы. В комментариях они отметили стройную фигуру и ровный загар Алсу. Многие оценили решение 37-летней певицы сфотографироваться на память в закрытой одежде, а не в бикини.
«Как приятно видеть красивую девушку в теплом месте, на пляже, и не голую, как все себя выставляют!!!»;
«Ну как? Как можно быть такой идеальной?»;
«Классная такая, и костюмчик супер», — написали восхищенные фанаты.
Некоторые при этом решили «подлить дегтя в бочку меда» и раскритиковали Алсу за чрезмерное увлечение «фотошопом».
«Как будто на фоне фотообоев», — добавила одна из подписчиц.
Алсу нередко собирает восторженные отзывы фанатов, которых не перестает удивлять роскошная фигура матери троих детей. Исполнительницу из-за этого даже в шутку называли «ведьмой».