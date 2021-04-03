СДС арестовали террористов ИГ с поясами смертников в Дейр эз-Зор

В ходе рейда в населённом пункте Аль-Касра, северо-запад провинции Дейр эз-Зор, бойцы Сирийских демократических сил арестовали четырех членов запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство1, конфисковали пояса смертников и камуфляжную одежду.

Отдельные ячейки ИГ1 продолжают проявлять активность в Сирии, преимущественно в пустынных районах провинций Хомс, Ракка, Дейр эз-Зор и Хасака. Бойцы СДС при поддержке Международной коалиции регулярно проводят контртеррористические операции в Дейр эз-Зоре и Хасаке с целью ликвидации присутствия ИГ. В провинциях Хомс и Ракка с террористами борются бойцы САА и ВКС РФ, которые вчера нанесли несколько ударов по позициям ИГ в окрестностях населённого пункта Ар-Ресафа, расположенного в центральной части провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.