Жителя Тульской области обманула лже-проститутка

Тула, 3 апреля. Полицейские тульского региона выясняют обстоятельства мошенничества, жертвой которого стал местный житель. Мужчина решил воспользоваться услугами интимного характера, объявление о которых нашел в интернете. Он позвонил по указанному на сайте номеру. Женский голос предложил внести полную предоплату за полный комплекс услуг, а также страховку от ложного вызова. Общая сумма составила пятнадцать тысяч рублей.

По информации ФАН, треть от внесенных денег клиенту было обещано вернуть, если звонок и приглашение для оказания услуг не будут обманом. Вот только обманом стало не желание жителя Тульской области, а само объявление в интернете. После того, как потенциальный клиент перевел денежные средства на телефонный номер, по которому звонил, абонент перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

«При проведении комплекса мероприятий удалось выяснить владелицу телефонного номера и позднее задержать ее. Подозреваемой оказалась 30-летняя неработающая женщина. Она доставлена в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, ведется работа по выяснению всех обстоятельств ее противоправной деятельности», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

Как стало известно ФАН, в мошенничестве подозревается представительница цыганской диаспоры из Ульяновской области. Не исключено, что в ее послужном списке могут быть и другие жертвы, пострадавшие при желании получить интимные услуги.