Первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» открылся в Краснодаре



Краснодар, 3 апреля. В столице Кубани проходит первый из полуфиналов конкурса на лучшее гостепиимство. На суд экспертов представлено 140 заявок из 35 регионов России. Организаторы отмечают, что в Краснодар съехались очень «разношерстные» участники. Есть даже те, кто приехал из Сибири и Дальнего Востока, чтобы защитить свой проект.

«Мастера гостеприимства», проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» — это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа всех сфер индустрии гостеприимства.

В этом году он проходит уже во второй раз, полуфиналы стартуют в Краснодарском крае. В прошлом году гостей принимал Сочи, на этот раз Краснодар. Суммарно на весь конкурс было подано почти 30 тысяч заявок, которые поступили из 626 городов России. Годом ранее их было на 9000 меньше.

«Кубань — один из лидеров по количеству и качеству предоставляемых услуг. Но мы понимаем, и президентом поставлена задача — повышать уровень, конкурентоспособность наших городов с другими мировыми лидерами. У нас активно развивается как зимний, так и летний туризм. Но мы обращаем внимание и на предгорные территории, агротуризм, создаем фундамент. Без хороших профессиональных кадров невозможно совершить рывок в развитии, поэтому мы благодарны за то, что проводятся такие мероприятия, на которых можно эти кадры найти», — рассказал Игорь Чагаев, вице-губернатор Краснодарского края.

Самому юному участнику 18 лет, самому возрастному — 79. Наставников стало вдвое больше, как и номинаций, а, значит, и возможностей для реализации собственного проекта. Всего пройдет 10 полуфиналов — от Краснодара до Камчатки. В них поучаствуют представители всех российских регионов.

«В этом полуфинале большинство участников представляют Краснодар и край, далее идут ростовчане, за ними гости из Санкт-Петербурга. Конкуренция была невероятная. Но все они уже победители, потому что прошли этот строгий отбор. Здесь есть представители почти всех сфер индустрии, есть и очень интересные. Например, организатор марафона пустынных степей, руководитель студии мультипликации, мама с дочкой, продвигающие гастрономический бренд в Липецкой области, те, кто создают инклюзивные туры, и многие другие», — поделился с ФАН Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В Краснодаре экспертами будет отобрано 25–30 финалистов. Они имеют все шансы на победу в финале, говорят эксперты. Всего со всей страны отберут 200 участников, которые смогут получить поддержку для реализации своего бизнеса в регионах России. Конкурс также поддержан Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

«Краснодарский край — законодатель мод в туристических брендах, здесь всегда передовые туробъекты, продукты. Когда смотришь на всю эту палитру проектов, которые сегодня будут презентованы, понимаешь, что они уникальны. Проекты, связанные с винным туризмом, возрождением школы пионервожатых, и другие, их масса. Здесь представлены абсолютно все номинации нашего конкурса — это уникальная ситуация, так как в других регионах полуфиналы сильны в своих направлениях. А здесь полуфинал можно назвать мини-финалом, тут лучшие проекты», — сообщил ФАН Антон Сериков, руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей».

Добавим, что презентовать свои проекты участники будут в течение двух дней. Результаты станут известны вечером 4 апреля.