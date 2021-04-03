Псаки голословно упрекнула Россию в кампании по «дезинформации» на границе с Украиной

Вашингтон, 3 апреля. Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о ситуации на границе с Украиной. Такое голословное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон, по ее словам, «озабочен ситуацией» и внимательно следит за обстановкой. Кроме того, Псаки заявила о планах США обсудить этот вопрос на международных площадках с европейскими партнерами.

Пресс-секретарь сделала соответствующее заявление после телефонного разговора американского президента Джозефа Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 2 апреля. В ходе переговоров стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ около границ с Украиной.

Ранее сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков высмеял переговоры Джозефа Байдена с Владимиром Зеленским о коррупции.