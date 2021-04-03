Видео Манижи для Евровидения стало лидером по просмотрам среди участников конкурса

Москва, 3 апреля. Видео певицы Манижи на песню Russian Woman, с которой она представит Россию на Евровидении в Роттердаме, стало самым популярным среди роликов участников конкурса.

Клип исполнительницы стал лидером по просмотрам на официальном YouTube-канале международного песенного соревнования. Видео посмотрели более 6,7 миллиона раз, оно собрало свыше 220 тысяч лайков.

Евровидение в этом году пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая. Представительница России выступит в первом полуфинале под третьим номером. Вместе с ней исполнять свои композиции в этот день будут артисты из Украины, Швеции, Австралии, Ирландии и многих других стран.

Песня Манижи до сих пор не перестает собирать негативные отзывы. Священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах Фотий считает никудышной композицию талантливой артистки.