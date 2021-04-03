Дженнифер Энистон встала на защиту обвиненного в домашнем насилии Брэда Питта

Лос-Анджелес, 3 апреля. Голливудская звезда Дженнифер Энистон поддержала своего экс-супруга Брэда Питта, узнав, что Анджелина Джолли обвиняет его в домашнем насилии.

Одни из самых ярких звезд Голливуда Анджелина Джолли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году. Однако скандалы и суды идут до сих пор. Пара никак не может договориться об опеке над шестью детьми.

Недавно Джолли сделала шокирующее заявление. Она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и подала против него соответствующий иск. В документах даже есть показания старшего сына Мэддокса, которые якобы подтверждают рукоприкладство Питта.

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон поспешила на помощь своему экс-возлюбленному. По данным зарубежных СМИ, актриса долго разговаривала с Брэдом Питтом по телефону после того, как узнала о чудовищных обвинениях. Она даже готова предстать перед судом, если это потребуется.

«Она хотела, чтобы он знал, что она будет рядом с ним, несмотря ни на что, и она снова сказала ему, что явится в суд, если потребуется, хотя она знает, что до этого никогда не дойдет,» — сообщил источник The Mirror.

Многие в окружении Питта считают, что постоянные обвинения Анджелины Джоли просто попытка отомстить бывшему супругу. Недавно инсайдеры рассказали, что именно стоит за резким и безапелляционным поведением актрисы, которое раз за разом шокирует общественность.