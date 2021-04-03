Федор Бондарчук подал заявку в Роспатент на регистрацию своего имени в качестве бренда

Москва, 3 апреля. Товарный знак «Федор Бондарчук» может появиться в России. Соответствующая заявка от имени знаменитого режиссера и актера поступила в Роспатент.

Звезда фильма «Селфи» намерен зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это позволит ему заниматься рекламой и управлять бизнесом, осуществлять деятельность киностудии, снимать фильмы и осуществлять их прокат, в том числе в Сети, и многое другое.

При этом PR-директор кинокомпании Бондарчука Art Pictures Studio Мария Далакян заявила, что не располагает данными о подаче заявки.

«Нет никакой информации, и мы не будем давать комментариев на эту тему», — цитирует ее Агентство городских новостей «Москва».

Бондарчук активно занимается производством фильмов и сериалов. Причем к работе над проектом «Псих», например, он привлек свою супругу, актрису Паулину Андрееву.