Топ-5 российских пар, живущих в гражданском браке

Штамп в паспорте некоторые пары воспринимают как ненужную формальность. Среди российских звезд такие союзы редко, но встречаются. Кто-то из них не хочет афишировать личную жизнь пышными празднованиями, кто-то не расписывается из-за материальных соображений: делить богатство после развода не так-то просто. А есть пары, искренне не понимающие, зачем узаконивать отношения, если и так все прекрасно. В подборке ФАН — пять звездных пар, живущих в гражданском браке.

Мария Кожевникова и Евгений Васильев

Звезда сериала «Универ» и бизнесмен вместе уже довольно долго: в 2013 году пара обвенчалась в Ницце. Однако в ЗАГСе Мария и Евгений «да» друг другу так и не сказали. Пара считает, штамп в паспорте им ни к чему: они абсолютно уверены друг в друге, к тому же для Кожевниковой венчание имеет большее значение, чем обычная роспись. У семьи подрастают трое сыновей, судя по социальным сетям — отношения у актрисы и супруга в полном порядке.

Виктория Боня и Алекс Смерфит

Российская телеведущая познакомилась с наследником ирландского миллионера Алексом Смерфитом в 2010 году. Влюбленный в Викторию Алекс перевез девушку жить в Монако. Несмотря на теплые романтические отношения пары, родители Смерфита уверены: девушка меркантильна и от их сына ей нужны только деньги. В этой связи у пары и возникли сложности с узакониванием отношений. Даже рождение дочери Анжелины не убедило семью жениха дать добро на свадьбу. Но пара не отчаивается: они считают, что любовь победит, даже если в паспорте не будет пресловутого штампа.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Советская и российская народная и эстрадная певица строит отношения с избранником, который на 30 лет ее моложе, уже 17 лет. За это время они и разъезжались, и расставались, а речи о свадьбе все равно не зашло. Надежда уже была замужем, поэтому для нее вопрос ЗАГСа не принципиален, не раз говорила она в интервью. Сейчас из-за плотного графика артистки Евгений успевает лишь иногда погостить у возлюбленной: жить вместе пока не получается.

Слава и Анатолий Данилицкий

Отношения певицы и бизнесмена вызывают у части поклонников непонимание. Во-первых, спустя 10 лет они так и не расписались. Во-вторых, несмотря на публичную огласку отношений со Славой, Анатолий все равно не разводится со своей нынешней супругой Людмилой. Фанаты недоумевают, мол, бизнесмен решил сразу за двумя зайцами погнаться. Но пара не обращает внимания на критику общественности и не стесняется демонстрировать отношения на публике. Они даже открыто заявляют о желании родить и воспитать общего ребенка. Напомним, у Славы есть дочь от предыдущих отношений, а у Данилицкого в браке родились две девочки.

Александр Градский и Марина Коташенко

Любви все возрасты покорны, ехидно замечают поклонники Градского. Дело в том, что певец уже почти 20 лет находится в отношениях с актрисой, которая младше его на 33 года. Несмотря на саркастичные комментарии по поводу их союза, Александр и Марина продолжают демонстрировать теплые чувства, при этом певец неоднократно отмечал: регистрировать отношения он не планирует. У пары двое детей — сыновья Александр и Иван.

Ранее адвокат Иван Кузнецов в комментарии ФАН объяснил, почему гражданский брак и сожительство — это разные понятия, а также рассказал, как юридически обезопасить себя, будучи в незарегистрированных отношениях достаточно долгое время.