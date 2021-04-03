Сбежавшего из РФ убийцу молодой девушки задержали в Турции

Уфа, 3 апреля. Силовики задержали предполагаемого убийцу 21-летней девушки. Он нанес ей 12 ножевых. После этого преступник пытался скрыться в Турции.

Сотрудники полиции в Башкирии задержали 23-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он решил сбежать в Турцию после того, как убил свою 21-летнюю возлюбленную в Стерлитамаке.

Девушка пропала 25 марта. Родственники заявили в полицию об ее исчезновении. Полицейские обнаружили ее тело в квартире злоумышленника. Оно было обмотано пленкой и скотчем. Сам преступник скрылся с места инцидента.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчина задушил возлюбленную во время конфликта шнуром от утюга. После чего нанес ей несколько ножевых ранений. Чтобы его не обнаружили, он вел переписку с родственниками убитой. Затем преступник сдал в ломбард золотые украшения девушки, а на вырученные деньги решил скрыться в Турции, чтобы оттуда переехать на родину. Он был задержан при прохождении пограничного контроля. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожий инцидент произошел ранее на Камчатке, сообщал ФАН. Женщина ударом ножа убила супруга из-за ревности.