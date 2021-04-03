Аналитики MW объяснили уникальность российского истребителя Су-37 «Терминатор»

Вашингтон, 3 апреля. Российским инженерам удалось создать уникальный сверхманевренный истребитель Су-37, который был настоящим «Терминатором», считают американские эксперты.

Разработка специалистов из РФ, с момента первого полета которой прошло 25 лет, стала дальнейшей модификацией самолета Су-27М, пишут журналисты издания Military Watch. Они напомнили, что управлял Су-37, получившим прозвище «Терминатор», летчик-испытатель Евгений Фролов. Самолет предназначался для завоевания господства в воздухе, ввиду чего инженеры оснастили его авиадвигателями АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, что сделало машину сверхманевренной. Это и стало его главной отличительной чертой, подчеркнули авторы материала.

«Терминатор» имел и еще одну особенность, которая заключалась в замене аналоговых систем управления самолетом на полностью цифровые, отметили аналитики. Кроме того, Су-37 обладал мощным радаром, обеспечивавшим отслеживание до двух десятков целей одновременно.

Сверхманевренный истребитель, тем не менее, до серийного производства так и не дошел, констатировали эксперты. Единственный прототип Су-37 был утерян в ходе испытаний в 2002 году, после чего работы над проектом прекратились. Однако, по мнению американских журналистов, опыт, полученный специалистами при конструировании «Терминатора», пригодился при создании Су-35 и Су-30СМ. Российским специалистам, разработавшим Су-37, удалось доказать большие возможности в области авиастроения, заложенные еще при СССР, добавили авторы статьи.

Ранее военный обозреватель Андрей Коц включил Су-37 в список уникальных крылатых машин, которых лишилась Россия.