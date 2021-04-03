Топ-10 фильмов Стэнли Кубрика

Киноленты режиссера Стэнли Кубрика стали поистине культовыми и сформировали облик кинематографа второй половины XX столетия. Картинам Кубрика присущи необычный почерк, большое техническое мастерство и непривычное использование музыки. Топ-10 лучших фильмов Кубрика — в материале ФАН.

Тропы славы (1957)

«Тропы славы» — одна из первых работ Кубрика-режиссера. В основу сюжета лег роман Хэмфри Кобба о событиях на Западном фронте во время Первой мировой войны. Начальник корпуса французской армии посылает солдат на верную смерть, а после провала миссии приказывает судить их и расстрелять за трусость.

Спартак (1960)

В основу фильма легла реальная история восстания рабов Римской империи под предводительством Спартака. Картина получила четыре премии «Оскар» и принесла Кубрику коммерческий успех.

Лолита (1962)

«Лолита» стала первой картиной, породившей общественные споры вокруг творчества режиссера. Фильм снят по роману Владимира Набокова. Сценарий для картины подготовил сам писатель, однако режиссеру пришлось существенно изменить его — убрать все спорные сцены и оставить лишь намеки на сексуальные отношения героев.

Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1963)

Фильм Кубрика стал сатирой на события холодной войны и поучительной историей о близости ядерной войны. События, ведущие к трагедии, настолько абсурдны, что картина больше похожа на черную комедию, однако реализм истории пугает. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» ускорил развитие антивоенных движений в США и позволили переосмыслить «идеальную» военную политику.

Космическая одиссея 2001 года (1968)

«Космическая одиссея 2001 года» радикально отличалась от предыдущих работ Кубрика. Режиссер потратил пять лет на разработку картины. Некоторые критики считают фильм лучшей работой Кубрика, поскольку она не только оставляет непередаваемые впечатления, но и является техническим прорывом в кинопроизводстве.

Заводной апельсин (1971)

Безжалостный подросток после очередного преступления попадает в тюрьму и подвергается экспериментальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Терапия оказывается действенной, однако вместе с тем бывший хулиган теряет способность защищаться. Еще одним существенным моментом в фильме является общество, в котором разворачиваются события.

Барри Линдон (1975)

Фильм снят по роману Уильяма Теккерея «Удача Барри Линдона». С точки зрения некоторых критиков, картина была слишком медленной и безжизненной, это отпугнуло американских зрителей, однако в Европе фильм привлек большую аудиторию.

Сияние (1980)

«Сияние» Кубрика — классика кинематографа, получившая широкое признание. Джек Торренс приезжает в отдаленный отель вместе с женой и сыном для работы смотрителем. Там он начинает сходить с ума.

Цельнометаллическая оболочка (1987)

Мальчишек-новобранцев корпуса морской пехоты готовят к переброске во Вьетнам и делают из них хладнокровных убийц. Фильм получил противоречивые критические отзывы после выхода, однако с годами оценка картины возросла.

С широко закрытыми глазами (1999)

В последнем фильмы Кубрика Том Круз и Николь Кидман сыграли счастливую на первый взгляд супружескую пару. Однако за ширмой благополучия и достатка кроются ревность, неудовлетворенность и тайные желания. Обилие эротических сцен в фильме вызвало множество споров.