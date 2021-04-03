«Этот день в истории». Что произошло 3 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

«Этот день в истории» — новый проект Федерального агентства новостей, посвященный важным событиям, памятным датам и дням рождения исторических личностей. Каждый новый выпуск — возможность изучить прошлое сегодня и понять, какой след оставил этот день в разные годы на страницах отечественной и мировой истории.

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринок. Это отличный повод собраться с друзьями — разумеется, не нарушая введенных в связи с пандемией правил. Идея празднования именно в этот день была вдохновлена книгой Ванны Бонта «Полет: Квантовый фантастический роман», в которой на 3 апреля был запланирован праздник, способный объединить человечество.