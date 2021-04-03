Чрезмерное употребление сахара в детстве ухудшает работу мозга

Вашингтон, 3 апреля. Дети, которые в детском возрасте употребляли большое количество сладких напитков, больше других подвержены риску получить проблемы с памятью.

Такой вывод на основании проведенного на крысах исследования сделала группа американских ученых. По итогам работы они опубликовали материал в научном журнале Translational Psychiatry.

В ходе работы исследователи поделили грызунов на две группы. Одну из них они с самого детства регулярно поили сладкими напитками. В итоге оказалось, что у них были нарушены функции той части мозга, которая отвечает за память.

«Дети в возрасте 4-6 лет должны употреблять не более 19 г сахара в день, в возрасте 7-10 лет — 24 г, от 11 лет — не более 30 г продукта», — добавили исследователи.

По мнению авторов работы полученные ими данные можно применить и для человека. В будущем они попытаются определить, может ли более здоровая диета или увеличение физических нагрузок обратить вспять вред нанесенный сахаром.

Не так давно стало известно, что российские ученые первыми в мире пересадят крысам полученную на биопринтере в космосе костную ткань уже осенью текущего года. Очередной эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани начнется на Международной космической станции уже 10 апреля.