Атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower вошел в Красное море

Вашингтон, 3 апреля. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower вошла в акваторию Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

В настоящее время авианосец направляется в Персидский залив. На авианосце базируются самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения, а также 48 истребителей F/A-18E Super Hornet. В состав авианосной группы входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

В данный момент в Персидском заливе на боевом патрулировании находится французская ударная группа, во главе с авианосцем Charles de Gaulle, которая временно выполняет задачи американской группировки.

Стоит отметить, что в последнее время американские военные корабли регулярно заходят в акваторию Черного моря, создавая напряженность у российских границ. Многие специалисты уверены, что американские военные корабли не представляют опасности для России, так как российские военные обладают ресурсами для того, чтобы противостоять любой агрессии в Черном море, передает Infox.ru.